L’Iran condamne l’attentat terroriste au Sistan-et-Baloutchistan ayant coûté la vie à des citoyens pakistanais

Esmaïl Baghaei a qualifié cet acte terroriste et le massacre de civils innocents de "crime odieux, contraire à toutes les valeurs islamiques ainsi qu’aux normes juridiques et humanitaires".

Le diplomate a présenté ses condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple pakistanais, et a assuré que les autorités compétentes en matière de sécurité et de justice de la République islamique d’Iran mettront tout en œuvre pour identifier les auteurs et commanditaires de ce crime et les traduire en justice.

En condamnant toutes les formes de terrorisme, il a souligné la nécessité de lutter contre ce fléau à l’échelle nationale et régionale, et réaffirmé la volonté de l’Iran de renforcer la coopération et la coordination dans ce domaine.

Selon l’agence IRNA, dans la nuit du samedi 12 avril (23 Farvardin), au moins huit ressortissants pakistanais travaillant dans le secteur de la réparation automobile ont été tués par des hommes armés non identifiés dans le village de Hizabad-e Pain, dans le district de Mehrestan (province du Sistan-et-Baloutchistan), au sud-est de l'Iran.).

Source IRNA