Depuis 2023, le régime israélien a bombardé 36 hôpitaux à Gaza

Le bureau d'information du gouvernement de Gaza a annoncé que le régime d’occupation a jusqu'à présent incendié, bombardé, détruit ou mis hors service 36 hôpitaux dans la bande de Gaza dans le cadre de son crime de génocide.

Dans la zone au nord de l’enclave palestinienne, Israël a détruit tous les centres médicaux.

Le bureau d'information du gouvernement à Gaza a ajouté : « Le régime d'occupation israélien a précédemment délibérément détruit 36 hôpitaux et les a mis hors service dans le cadre d'un plan ciblé visant à éliminer ce qui restait du secteur de la santé dans la bande de Gaza, et le régime d'occupation israélien, le gouvernement américain et les pays participant à la guerre génocidaire contre le peuple de Gaza, y compris la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, en sont responsables. »

"Les hôpitaux sont protégés par le droit international humanitaire. Les attaques contre les soins de santé doivent cesser. Le blocus de l’aide doit être levé. Cessez-le-feu.", a déclaré le chef de l'OMS.

« Les hôpitaux sont protégés par le droit international humanitaire. Les attaques contre les soins de santé doivent cesser. Nous le répétons une fois de plus : les patients, le personnel soignant et les hôpitaux doivent être protégés. Le blocus de l’aide doit être levé. Cessez-le-feu. », a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la Santé.