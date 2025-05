OMS : les attaques d’Israël contre les hôpitaux doivent cesser 

« Les hôpitaux sont protégés par le droit international humanitaire. Les attaques contre les soins de santé doivent cesser. Nous le répétons une fois de plus : les patients, le personnel soignant et les hôpitaux doivent être protégés. Le blocus de l’aide doit être levé. Cessez-le-feu. », a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la Santé.

« L'hôpital Al-Ahli (Al-Mamadani ) de Gaza est hors service suite à l'ordre d'évacuation et à l'attaque de ce matin. La salle d'urgence, le laboratoire, les appareils de radiographie des urgences et la pharmacie ont été détruits. L'hôpital a été contraint de transférer 50 patients vers d'autres hôpitaux. Quarante patients dans un état critique n'ont pas pu être transférés. L'hôpital ne peut plus accueillir de nouveaux patients en attendant les réparations. Les hôpitaux sont protégés par le droit international humanitaire. Les attaques contre les soins de santé doivent cesser. », a écrit Tedros Ghebreyesus sur X.

Un enfant palestinien est martyrisé suite à l'interruption des soins.

Grace Osumo, responsable du programme hospitalier à l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge à Gaza, annonce sur ce sujet : « Fournir des soins médicaux à Gaza est déjà incroyablement difficile, mais lorsque des médecins et des secouristes sont tués, cela devient extrêmement compliqué. »