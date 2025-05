La Russie au sujet de la visite d’Araghchi à Moscou : « Nous attendons nos collègues iraniens »

Dans un entretien accordé lundi 14 avril 2025 (25 Farvardin 1404) à l’agence publique RIA Novosti, Madame Zakharova a précisé qu’Araghchi rencontrera à Moscou le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi que d’autres hauts responsables russes.

C’est Esmaïl Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a annoncé pour la première fois, lors de son point de presse hebdomadaire tenu le même jour, qu’un voyage planifié d’Araghchi en Russie allait avoir lieu.

Il a ajouté que cette visite serait l’occasion d’échanger sur les derniers développements liés aux pourparlers de Mascate.

En réponse à une question concernant la coopération de l’Iran avec la Chine et la Russie sur le dossier nucléaire, Baghaei a rappelé que l’accord sur le Plan d’action global commun (PAGC ou JCPOA), étant juridiquement lié à une résolution du Conseil de sécurité, restait un accord « vivant ».

« Nous poursuivrons nos consultations et coopérations avec tous les membres du JCPOA dans le cadre de l’accord et de la résolution 2231. Nous pensons que ces échanges sont bénéfiques. », a-t-il déclaré.