Najafi : Nous espérons que la prochaine visite de Grossi renforcera la coopération

Selon le communiqué de ce lundi soir, 14 avril, du ministère iranien des Affaires étrangères, Reza Najafi a tenu ces propos en remettant sa lettre de créance à Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA.

Il a discuté avec ce dernier de la coopération entre l’Iran et l’Agence ainsi que de la visite à venir de Grossi à Téhéran, insistant sur le rôle indépendant, technique et impartial que l’Agence doit jouer dans ce cadre.

Rafael Grossi, de son côté, a souligné lors de cette rencontre l’importance de la poursuite de la coopération entre l’Iran et l’AIEA, et la nécessité de s’efforcer de créer un climat positif et constructif entre toutes les parties.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont également échangé des vues sur les développements liés au programme nucléaire pacifique iranien.