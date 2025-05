Les développements régionaux et internationaux au centre d’un entretien entre Araghchi et son homologue bahreïni

Araqchi a expliqué le point de vue de l'Iran sur les développements régionaux ainsi que sur les récentes négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis à Mascate et le prochain cycle qui, comme le premier, se déroulera sous les auspices du ministre des affaires étrangères d'Oman dans un pays européen.

Le ministre bahreïni des affaires étrangères a souligné le rôle et l'importance de la diplomatie dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionales et internationales, et a exprimé l'espoir que ces négociations se poursuivent et aboutissent au résultat souhaité.