Entretien téléphonique entre Araghchi et Fuad Hussein

Tout en passant en revue les positions de la République islamique d'Iran sur les développements régionaux et internationaux, Araghchi a informé son homologue irakien des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis à Mascate et de leur prochain cycle, qui se tiendra dans un pays européen sous les auspices du ministre des Affaires étrangères d'Oman, comme le premier cycle.

Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères a exprimé sa satisfaction à l'égard du processus de dialogue existant, appréciant le rôle positif joué par le Sultanat d'Oman pour faciliter les négociations , soulignant le soutien de l'Irak à tout effort qui contribue à renforcer la sécurité et la stabilité régionales.

Araghchi a adressé une invitation officielle à Fuad Hussein pour qu'il se rende en République islamique d'Iran, dans le cadre du soutien au dialogue bilatéral et du renforcement des relations entre les deux pays ».