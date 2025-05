Le chef de l'ONU est « profondément alarmé » par la frappe israélienne sur l'hôpital de Gaza

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est « profondément alarmé » par la frappe israélienne de dimanche sur l'hôpital arabe Al-Ahli dans la bande de Gaza, a déclaré lundi son porte-parole.

M. Guterres a rappelé qu'en vertu du droit international humanitaire, les blessés et les malades, le personnel médical et les installations médicales, y compris les hôpitaux, « doivent être respectés et protégés », a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.

Les avions de chasse de l’armée du régime sioniste ont attaqué, dans la nuit de dimanche, l’hôpital Al-Ahli Al-Arabi (Al-Ma’madani), en tirant deux missiles sur le bâtiment des urgences, causant d’importants dégâts aux services d’accueil, au laboratoire et à la pharmacie de cet établissement médical.

Cette attaque a suscité de vives condamnations à l’échelle internationale, mais l’armée du régime sioniste, tentant de justifier ce crime, a prétendu que cet hôpital était utilisé à des fins militaires.