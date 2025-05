Le Soudan entre dans la 3e année de la guerre civile, l’Iran exige la protection des civils

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a exprimé son profond regret face à la poursuite de la guerre au Soudan et a exprimé l'espoir que la paix et la stabilité seront bientôt rétablies dans ce pays islamique dès que possible.

Baghaei a également réitéré la position de principe de la République islamique d’Iran de soutenir la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Soudan.

Le conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) paramilitaires entre dans sa troisième année.

Les combats dans de nombreuses villes ont entraîné la mort et les déplacements pour les civils.