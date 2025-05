CGRI : La sécurité nationale et la puissance militaire sont les lignes rouges de l'Iran

Le 15 avril, à l'occasion du premier anniversaire de l'opération anti-Israël Promesse honnête -1, le général de brigade Ali Mohammad Naeini, évoquant les conséquences stratégiques de cette opération importante et soulignant que « l'opération Promesse honnête -1 était la plus grande opération de drones au monde au niveau régional et avec un rayon de vol de plus de 1 000 kilomètres. La Promesse honnête-1 était un signe de l'initiative et de la capacité offensive asymétrique de la République islamique d'Iran à frapper l'ennemi sioniste et était la première confrontation militaire directe et physique entre la République islamique d'Iran et le régime sioniste. »

Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique a souligné que « La promesse honnête 1 a été réalisée sur la base de calculs corrects et réalistes et comprenait deux objectifs principaux ou stratégiques et des objectifs secondaires ou tactiques : L’effondrement de la dissuasion israélienne, l'humiliation de la sécurité d'Israël, l'apparition de la peur et de la panique dans le système social et sécuritaire d'Israël face à la possibilité d’un conflit généralisé avec l'Iran, et finalement l'émergence de la volonté et de la puissance de la nation iranienne et des forces armées d’Iran sur la scène internationale. »