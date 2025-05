Téhéran condamne la poursuite des crimes du régime sioniste

Selon le service politique de l’agence IRNA, Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fermement condamné l’intensification des attaques du régime sioniste contre différentes zones de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que le massacre brutal de civils innocents, en particulier des femmes et des enfants.

Baghaï, en se référant aux nombreux rapports récents, documentés et crédibles d’organisations internationales, notamment du Rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l’homme, de la Commission d’enquête internationale indépendante, de Médecins Sans Frontières, de la FAO, de l’UNICEF et de l’UNRWA, a déclaré : les actions du régime israélien — massacres de Palestiniens, destruction des infrastructures vitales, anéantissement des centres de santé, entrave à l’acheminement de l’aide humanitaire et des biens de première nécessité, blocus total de Gaza, coupures d’eau, d’électricité et de carburant — constituent clairement des actes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les responsables et décideurs du régime sioniste doivent être poursuivis et punis pour ces crimes.

Le porte-parole du ministère a souligné, en évoquant les récentes déclarations du Secrétaire général des Nations unies sur la gravité de la crise humanitaire à Gaza : la population sans défense de cette région, notamment les femmes et les enfants — comme l’a souligné le commissaire général de l’UNRWA — est quotidiennement exposée à des bombardements intensifs, à une famine généralisée, à des maladies, à des déplacements forcés, et plus largement à un processus de destruction systématique. Ces actes sont menés ouvertement dans l’intention d’un nettoyage ethnique et de l’anéantissement du peuple palestinien.

Il a ajouté : le régime israélien vise délibérément, de manière organisée, les secouristes et les journalistes, dans le but de faire taire la voix du peuple opprimé de Gaza. Pourtant, le courage des journalistes palestiniens, ainsi que la mobilisation croissante des médias et des militants indépendants à travers la campagne internationale « Stoppez le génocide » (أوقفوا الإبادة), ont déclenché une nouvelle vague de dénonciation de ces crimes, comme en témoignent les grandes manifestations de solidarité organisées dans de nombreuses villes du monde contre les crimes du régime sioniste.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a salué les institutions, médias et militants qui s’efforcent de sensibiliser l’opinion publique et de soutenir le peuple opprimé de Gaza et de Palestine. Il a également appelé tous les gouvernements, les peuples, les organisations internationales et les instances de défense des droits de l’homme — en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies — à prendre des mesures urgentes et fermes pour mettre un terme au génocide et aux massacres de civils innocents à Gaza et en Cisjordanie, et pour engager des poursuites contre les responsables de ces crimes atroces.