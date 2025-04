Ispahan a été choisie comme hôte de la réunion 2025 de l’Organisation mondiale du tourisme

Selon le ministère iranien du Patrimoine culturel, la République islamique d’Iran a obtenu l’organisation de la prochaine session de cette commission lors de la 37ᵉ réunion de la Commission régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique et de la 60ᵉ session de la Commission régionale pour l’Asie du Sud (CAP/CSA), qui s’est tenue à Jakarta, capitale de l’Indonésie.

La délégation du ministère du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, dirigée par Anoushirvan Mohseni-Bandpey, vice-ministre du Tourisme, accompagnée de Moslem Shojaee, directeur général du marketing et du développement du tourisme international, ainsi que de Seyed Mohammad Hossein Hejazi, conseiller du ministre et membre associé de l’OMT, a participé à cette réunion officielle en présence du secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.