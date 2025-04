Nous ne comptons pas sur les négociations pour résoudre les problèmes du pays (Aref)

Aref a déclaré mardi à l'issue de la rencontre des hauts responsables du pays avec le Guide de la Révolution islamique : Dès le premier jour de son mandat, le 14e gouvernement (actuel) s'est inscrit dans le cadre des politiques générales et du septième plan de développement, et son approche de la question est la même que celle que le Guide de la Révolution a souligné à maintes reprises par le passé.

Cela signifie ne pas lier des questions sans rapport et adopter une position de foi pour traiter avec tous les pays, à l'exception du régime sioniste, dans des conditions appropriées et dans des circonstances où nous avons le dessus et pouvons négocier du point de vue de la négociation et de la véritable signification de la négociation.

Nous sommes ouverts à la négociation et au dialogue, mais dans des conditions appropriées et équilibrées.

Notre stratégie en matière de questions nationales consiste à ne pas regarder vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Le pays dispose d'un énorme potentiel dans tous les domaines, mais nous ne l'avons pas suffisamment exploité. Dans le 14e gouvernement, nous avons une vision selon laquelle le peuple est au centre de tout ce que nous faisons et la fourniture de ressources relève également de la responsabilité du peuple, a-t-il ajouté.