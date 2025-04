La cause anticapitaliste en France s’allie à la cause palestinienne

Le Nouveau Parti anticapitaliste est accusé, depuis octobre 2023, de l’apologie du terrorisme et de l’antisémitisme. Mais pourtant les membres de ce parti français n’abandonnent pas leurs soutiens aux Palestiniens innocents.

Poursuivi par la Justice en France, Julien Salingue, directeur de publication du site du NPA, a été entendu dans l’enquête visant son parti pour apologie du terrorisme après la publication d’un communiqué de réaction à l’opération du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Au lendemain de l’attaque [l’opération Tempête al-Aqsa] du 7 octobre 2023 contre Israël, le NPA, connu pour son soutien aux causes palestiniennes, a adopté une position perçue comme trop conciliante envers le mouvement Hamas. Le parti fondé par Olivier Besancenot avait en effet appelé à soutenir tous les «moyens de luttes que les Palestiniens ont choisis pour résister», a écrit CNEWS réputé pour ses politiques médiatiques anti-Islam et anti-Migration.

Selon ce parti politique membre de l’alliance anti-Macronie du Front populaire : « La gauche devrait se rappeler la nécessaire solidarité avec les luttes de résistance contre l’oppression et l’occupation. »

Décrit par l’étiquette « Extrême-Gauche » dans les médias de la Droite, ce parti défend le droit à résister pour les Palestiniens.

Le chef du parti NPA est Philippe Poutou, un ouvrier au chômage ! Licencié après la fermeture d’une Usine Ford en Gironde. Trois fois candidat à la présidentielle avec des résultats non rassurants. Pourtant gagner 500 parrainages pour obtenir la candidature en France est quand-même une victoire politique pour un petit mouvement.

Le chef du Nouveau Parti anticapitaliste a apporté son «soutien plein et entier» à «la lutte armée» du peuple palestinien.

« Sans la déshumanisation raciste des Palestiniens, le visage génocidaire d’Israël aurait dû être exposé et dénoncé, les politiques coloniales contestées, sanctionnées et stoppées en vertu de toutes les lois internationales. Les habitants de Gaza vivent à nouveau un calvaire alors que les communiqués indignés des chancelleries occidentales masquent mal la complicité de ces États et de leurs gouvernements. Plus que jamais il faut soutenir les Palestiniens et continuer de parler de Gaza. Il faut arrêter le génocide ! », martèle un activiste de l’hebdomadaire « Anticapitaliste » dont un numéro a été dédié, la semaine dernière, à la cause palestinienne.