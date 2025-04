Le ministère iranien des affaires étrangères convoque le chargé d'affaires argentin

Le chargé d'affaires argentin à Téhéran a été convoqué mercredi 16 avril par Issa Kameli, directeur général pour les Amériques au ministère des affaires étrangères. Le chargé d'affaires s'est vu remettre la note officielle de protestation énergique de la République islamique d'Iran.

Kameli a fait part du rejet catégorique et de la condamnation par la République islamique des accusations infondées portées par les autorités judiciaires et officielles argentines.

Il a souligné que la décision du procureur de l'affaire de l'AMIA de porter des accusations contre de hauts responsables de la République islamique d'Iran constitue une nouvelle déviation dans la longue procédure judiciaire liée à un incident suspect remontant à 1994, et ne fait qu'approfondir les nombreuses questions sans réponse et les ambiguïtés entourant l'affaire - ambiguïtés qui ont persisté en raison de l'ingérence et de l'influence continues d'individus affiliés au régime sioniste, qui a transformé l'affaire en un instrument politique pour faire avancer l'agenda anti-iranien de ce régime.

Le diplomate iranien a souligné que cette action judiciaire est en contravention manifeste avec les principes et les normes fondamentaux du droit international, en particulier ceux relatifs à l'égalité souveraine et à l'indépendance politique des États.

Il a décrit cette mesure comme un précédent malheureux dans les relations internationales et a affirmé qu'une telle conduite non seulement aggrave les tensions diplomatiques entre les deux pays, mais constitue également un acte internationalement illicite, engageant ainsi la responsabilité internationale du gouvernement argentin.

Appelant les autorités compétentes du gouvernement argentin à rectifier cette orientation erronée, le directeur général pour les Amériques au ministère iranien des affaires étrangères a mis en garde contre les répercussions juridiques et politiques des actions du procureur. Il a souligné que la République islamique d'Iran se réserve le droit inhérent, en vertu du droit international, de prendre toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour sauvegarder ses droits et ses intérêts.