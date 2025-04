La pongiste de l’équipe nationale iranienne a rejoint l'équipe de Quimper en Pro A en France

Après avoir brillé en Bundesliga 2 en Allemagne, Shima Safaei a attiré l’attention de plusieurs clubs européens et est devenue la première femme iranienne à être transférée en Pro A, la première division du championnat de France de tennis de table.

Safaei a signé un contrat d’une saison avec l’équipe de Quimper, et selon l’annonce officielle du club, elle jouera pour cette formation française dès le début de la nouvelle saison.

Lors de la saison précédente de Pro A, l’équipe de Quimper s’était classée huitième du championnat. Avec l’arrivée de Safaei, le club espère réaliser une performance plus brillante lors de la saison à venir.

La Pro A française est considérée comme l’un des trois championnats les plus prestigieux au monde. En plus de Shima Safaei, Nima et Noshad Alamian évoluent également dans cette ligue.