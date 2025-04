Nucléaire : Araghchi critique les déclarations du négociateur américain sur l’enrichissement zéro

Le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré : « Nous avons entendu diverses positions des Américains, dont certaines sont contradictoires, et cela ne contribuera en rien au bon processus de négociations. »

Il a ajouté : « Cependant, nous devons connaître les véritables points de vue de la partie américaine lors de la réunion de négociation. S’ils arrivent avec des positions constructives, j’espère que nous pourrons entamer des négociations sur le cadre d’un éventuel accord. Dans le cas contraire, le travail deviendra difficile s’il subsiste des positions contradictoires et conflictuelles. »

Concernant la pression continue exercée sur l'Iran pendant les négociations, le ministre des Affaires étrangères a également déclaré : « Notre position et nos actions sont claires. Ils n’arriveront à rien en faisant pression. Si la négociation se déroule sur un pied d’égalité et dans un climat de respect, elle peut se poursuivre, mais rien ne sera obtenu par la pression et l’imposition de leurs positions, et nous l’avons prouvé tant dans la pratique que dans nos positions. Nous assisterons aux négociations avec calme et sérénité, sans nous laisser influencer par aucune pression ou courant. »

En réponse à la question de savoir si le premier tour de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis avait abordé le niveau d'enrichissement en Iran, Araghchi a déclaré : « Ce qui est certain, c'est que l'enrichissement de l’uranium par l'Iran est une question acceptée, et nous sommes prêts à établir la confiance concernant leurs éventuelles préoccupations, mais l'enrichissement zéro n'est pas négociable. »