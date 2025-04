Pezeshkian : Les affaires du pays ne sont pas en attente des négociations

Téhéran – IRNA – Le président de la République, en remerciant le Guide suprême pour ses orientations et ses propos sages, a déclaré que le processus des négociations suit son cours de manière normale et ordinaire, et que les affaires du pays se poursuivent également sur leur trajectoire naturelle, sans jamais être suspendues, ne serait-ce qu'une seconde, à ces discussions.

Massoud Pezeshkian, lors de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi matin 16 avril, a exprimé sa gratitude pour les directives et les paroles éclairées du Guide suprême de la Révolution islamique. Il a souligné que les négociations avancent normalement et que la gestion des affaires nationales se poursuit sans aucune interruption, quelle que soit l'évolution de ces pourparlers. Il a néanmoins précisé que, bien entendu, un éventuel accord serait accueilli favorablement. Au cours de cette même réunion, le ministre des Affaires étrangères de la RII a également présenté un rapport sur l’état actuel des négociations entre la République islamique d’Iran et les États-Unis, ainsi que sur les discussions prévues pour le samedi à venir.