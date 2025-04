Les attaques militaires américaines contre le Yémen constituent une menace manifeste contre la paix et la sécurité internationales (Téhéran)

Esmaïl Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a qualifié les frappes aériennes américaines contre le Yémen d’illégales et de violation flagrante des principes et règles fondamentaux du droit international. Il a souligné que ces attaques ne feraient qu’encourager davantage le régime sioniste à poursuivre le génocide dans les territoires palestiniens occupés, tout en aggravant l’insécurité dans la région.

Exprimant la solidarité de la République islamique d’Iran avec le peuple résistant du Yémen, qui, par devoir humanitaire, soutient de toutes ses forces les Palestiniens opprimés face à l’occupation et au génocide du régime sioniste, le porte-parole a de nouveau qualifié les attaques militaires américaines contre le Yémen et la violation de la souveraineté de ce pays de menace manifeste contre la paix et la sécurité internationales.

Il a également appelé à la fin du silence et de l’inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu’à une mobilisation générale, efficace et coordonnée des États islamiques et de l’Organisation de la coopération islamique, afin de mettre un terme à ces actes illégaux, de restaurer la paix et la sécurité internationales, et de condamner l’agression contre le Yémen.