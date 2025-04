Araghchi se rendra demain à Moscou

Il a précisé que le renforcement des relations bilatérales, la coopération régionale ainsi que les échanges internationaux figuraient à l’ordre du jour de ce déplacement.

Dans un contexte marqué par d’importants bouleversements à l’échelle mondiale, l’ambassadeur a insisté sur le fait que les contacts réguliers et sincères entre l’Iran et la Russie servent les intérêts des peuples des deux nations, tout en contribuant à la paix et à la stabilité régionales et internationales.