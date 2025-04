Au cours des dernières heures, les propos récents de Steve Wietkoff sur les négociations indirectes entre les États-Unis et l’Iran ont connu un virage à près de 180 degrés. Alors qu’il insistait ces derniers jours, pendant et après les pourparlers d’Oman, sur la poursuite du programme d’enrichissement nucléaire iranien et sur la limitation des discussions à la seule question nucléaire, il a soudainement publié un message sur le réseau social X, appelant à la destruction du programme nucléaire iranien ainsi que de certaines industries militaires du pays. Cette volte-face a suscité la réaction du porte-parole iranien.

Esmaïl Baghaï a qualifié les déclarations de Wietkoff d’erreur fondamentale, ajoutant qu’elles seraient perçues comme un signe manifeste de l’absence de bonne foi et de sérieux des Américains dans ces pourparlers. Il a également mis en garde contre les extrémistes aux États-Unis qui cherchent à imposer leur volonté à l’administration américaine pour saboter les négociations, estimant que ce type d’erreur, nourri par des vues radicales, pourrait compromettre le processus de dialogue récemment amorcé.

À ce propos, le porte-parole a écrit :

> « Déplacer les cages dans un match de football est une faute professionnelle et un acte déloyal. En diplomatie, un tel geste – promu par des extrémistes dépourvus de compréhension du sens et de l’art de la négociation raisonnable – peut ruiner toute tentative de commencement. Une telle attitude sera inévitablement interprétée comme un manque de sérieux et de bonne foi. Nous sommes encore dans une phase d’essai... »

L’avertissement du porte-parole intervient alors qu’il semble que certaines autorités américaines continuent à fonder leurs positions sur des illusions plutôt que sur les réalités. Les États-Unis insistent toujours sur des narrations fictives, négligeant de reconnaître les faits tangibles.

Ce qui est certain, c’est que la partie américaine doit désormais comprendre qu’il est temps de renoncer à la reproduction de récits erronés sur l’Iran, car depuis des années, les jugements rationnels ont été supplantés aux États-Unis par des représentations fallacieuses et déformées, rendant impossible une compréhension correcte des enjeux.

Les négociateurs américains doivent désormais fonder leur politique sur les réalités du terrain et tirer les leçons des échecs du passé, afin de dégager des bases communes pour un dialogue constructif. Au-delà de l’abandon des récits infondés, la partie américaine doit renoncer à ses exigences maximalistes, et au contraire, se concentrer sur des intérêts mutuels. Par exemple, en contrepartie de mécanismes de vérification, elle devrait œuvrer à la levée effective des sanctions imposées à l’Iran, afin de créer les conditions d’une avancée tangible dans les discussions.