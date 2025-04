Baghaï a déclaré mercredi soir que le fait de lier les actions de certains groupes à la République islamique d'Iran était un stratagème évident pour dissimuler les activités destructrices de la Grande-Bretagne, en particulier dans la région de l'Asie de l'Ouest.

Faire de telles allégations contre l'Iran est une politique erronée à laquelle le gouvernement britannique est devenu accro ces dernières années, a ajouté le diplomate iranien.

« Malgré les appels répétés de la République islamique d'Iran à fournir des preuves et des documents relatifs à ces allégations, le régime britannique n'a jusqu'à présent fourni aucune réponse, se contentant de répéter des allégations sans fondement. La politique d'allégations et d'accusations du gouvernement britannique à l'égard de l'Iran ne servira qu'à se discréditer, a précisé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Le régime britannique doit savoir que la poursuite d'une politique de fausses « allégations et accusations » contre la République islamique d'Iran conduira à une escalade de la méfiance et à une nouvelle rupture des relations diplomatiques, et que la Grande-Bretagne sera responsable des conséquences, a averti Baghaï.