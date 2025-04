L’industrie de l’enrichissement ne saurait être une monnaie d’échange dans les négociations (Gharibabadi)

Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires juridiques et internationales du ministère iranien des Affaires étrangères, a participé dans la soirée du mercredi 16 avril à une émission télévisée au cours de laquelle il a fourni des explications détaillées sur le premier tour des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman, ainsi que sur les perspectives du second tour de ces discussions, prévu pour le samedi 19 avril.

En détaillant le premier tour des pourparlers, Gharibabadi a déclaré : « Le premier tour des négociations a naturellement été mené dans le but d’une évaluation initiale des deux parties l’une par rapport à l’autre ; à savoir si les deux camps sont véritablement engagés dans le processus de dialogue, et s’il existe une possibilité de lancer une négociation visant à parvenir à un accord. Par ailleurs, à ce stade, les parties ont également partagé entre elles leurs grandes lignes directrices et leurs positions fondamentales. »

Il a ajouté : « Étant donné qu’il n’existait pas de divergence clé ou fondamentale entre les deux parties à ce stade, les pourparlers se sont achevés en moins de trois heures, et ce malgré leur caractère indirect. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères a précisé : « La République islamique d’Iran est prête à engager un dialogue et des négociations sérieuses ; cela signifie que notre participation aux discussions n’est pas uniquement d’ordre tactique. »

Insistant sur le fait que l’Iran n’a aucun sujet de négociation au-delà des questions nucléaires, Gharibabadi a expliqué : « Autrement dit, les sujets dépassant le cadre du domaine nucléaire ne figurent pas à l’ordre du jour de la République islamique d’Iran, et il n’existe fondamentalement rien qui puisse être défini comme des "questions annexes" à négocier. »

Il a souligné l’importance et la place centrale de l’industrie de l’enrichissement en Iran, en déclarant :

« Il s’agit d’une industrie pour le développement de laquelle nous avons offert des martyrs, et jamais elle ne pourra être utilisée comme monnaie d’échange dans les négociations. Si l’inquiétude de la partie adverse concerne une éventuelle militarisation du programme nucléaire iranien, ce sujet peut faire l’objet de discussions et d’examen. Mais si leur objectif est une fermeture totale de l’industrie nucléaire, en particulier de l’enrichissement, une telle demande n’est ni logique ni acceptable comme base de négociation. »