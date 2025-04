Les explications d'Araghchi sur le contenu du message du Guide suprême au président russe + vidéo

Il a poursuivi : « Depuis toujours, nous avons mené des consultations étroites avec nos amis russes sur la question nucléaire. Nous avons également eu des discussions approfondies avec la Chine. Cette visite représente une bonne occasion de poursuivre ces échanges avec les autorités russes. »

M. Araghchi a souligné que les relations bilatérales couvrent un large éventail de sujets, et qu’à chaque rencontre, de nombreux dossiers doivent être abordés et suivis.

Il a ajouté que des consultations auront également lieu au sujet des projets économiques en cours, ainsi que sur des questions politiques. Il a précisé : « Nous discuterons des évolutions en Asie de l’Ouest, des crimes continus commis par Israël, des menaces dans la région, ainsi que de la question ukrainienne et des derniers développements. »

Le ministre a rappelé : « Nous avons toujours eu des consultations régulières avec la Russie sur les questions régionales et internationales, et cela sera à nouveau le cas cette fois-ci. »

En réponse à une question concernant le traité stratégique global entre l’Iran et la Russie, il a souligné l’importance de cet accord dans les relations entre les deux pays, et a déclaré : « Ce traité élèvera le niveau de nos relations et leur donnera une orientation stratégique à long terme. »

Il a conclu : « Nos relations ont toujours été et resteront stratégiques. Ce traité leur donnera désormais une forme plus structurée. »