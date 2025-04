L’Iran attend de l’AIEA une neutralité constante et un comportement professionnel (Chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique)

Mohammad Eslami, président de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran, et Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, ont achevé ce jeudi matin 28 Farvardin (17 avril) une nouvelle série d’échanges et de consultations destinés à résoudre les différends entre Téhéran et l’agence technique onusienne. À l’issue de cette rencontre, ils ont répondu aux questions d’un nombre restreint de journalistes présents.

Concernant les détails de l’entretien, Mohammad Eslami a souligné le rôle de M. Grossi dans le processus de négociation et a déclaré : « L’Iran a toujours attendu de l’Agence qu’elle respecte la neutralité et adopte un comportement professionnel. Il ne faut pas utiliser des termes ou des formulations qui puissent être instrumentalisés par les ennemis de l’Iran ou par des courants malveillants hostiles à la République islamique. » Il a ajouté qu’il partageait ce point de vue avec M. Grossi, et que ce dernier l’avait approuvé.