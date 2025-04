Transmission du message du roi d'Arabie saoudite au Guide de la Révolution

Lors de cette rencontre, le Guide de la Révolution a souligné que, selon lui, les relations entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite seraient bénéfiques pour les deux pays, qui pourraient se compléter mutuellement.

Il a également ajouté que l'expansion des relations entre les deux pays avait des ennemis, mais qu'il fallait surmonter ces motivations hostiles, et que l'Iran était prêt à y contribuer.

En évoquant certains progrès réalisés par l'Iran, l’Ayatollah Khamenei a affirmé que la République islamique était prête à aider l’Arabie saoudite dans ces domaines.

Il a aussi souligné qu'il était bien préférable que les pays de la région coopèrent et s'entraident plutôt que de se tourner vers des puissances extérieures.

Lors de cette rencontre, le général de brigade Baqeri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, était également présent. M. Khaled ben Salmane a exprimé sa grande satisfaction pour cette rencontre et a déclaré : « Je suis venu à Téhéran avec pour objectif d'étendre les relations avec l'Iran et de coopérer dans tous les domaines. Nous espérons que les discussions constructives aboutiront à des relations plus solides qu'auparavant entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran. »