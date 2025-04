Dr. Pezeshkian : L'unité islamique est essentielle pour la paix et le progrès de la région

Selon l'IRNA, Masoud Pezeshkian a rencontré ce jeudi soir 17 avril le prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz, ministre de la Défense de l'Arabie saoudite, et la délégation qui l'accompagnait. Faisant référence aux profondes affinités religieuses, culturelles et historiques entre les pays islamiques, il a souligné la nécessité de renforcer l'unité et la cohésion dans le monde islamique et a déclaré : « Nous vous considérons comme nos frères, et depuis le début du travail du gouvernement, nous nous sommes engagés à renforcer les relations fraternelles entre les pays islamiques. »

Le président a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité et la cohésion dans le monde islamique, appelant à développer la coopération bilatérale entre l'Iran et l'Arabie saoudite dans tous les domaines, tout en exploitant les capacités communes pour résoudre les enjeux régionaux.

Le Dr. Pezeshkian a salué la création de groupes de travail conjoints dans les domaines politique, économique et sécuritaire, affirmant que l'Iran et l'Arabie saoudite pouvaient, en s'appuyant sur leurs atouts communs et sans l’intervention de puissances extérieures, résoudre de nombreux problèmes régionaux. Il a exprimé l'espoir que l'amitié grandissante entre les deux pays contribuerait à renforcer les intérêts du monde islamique et à décourager l'ingérence et la division des ennemis.

Enfin, le président a souligné l'importance des échanges bilatéraux et leur rôle dans la stabilisation de la région, et a exprimé la volonté de l'Iran d'être le Serviteur des Deux Saintes Mosquées (La Mecque et la Mosquée du Prophète à Médine) ainsi que d'accuillir le prince héritier saoudien à Téhéran.