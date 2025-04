Le général Bagheri : Le renforcement des relations entre les forces armées iraniennes et saoudiennes peut servir de fondement solide pour la région

Téhéran (IRNA) – Le chef d’état-major des forces armées de la République islamique d’Iran, le général Mohammad Bagheri, a déclaré que depuis la signature de l’accord de Pékin, les relations militaires entre l’Iran et l’Arabie saoudite étaient en pleine expansion. Il a souligné que la sécurité régionale constitue un intérêt stratégique commun aux pays de la région, et que la politique de l’Iran repose sur le développement des relations avec ses voisins. Ainsi, selon lui, le renforcement des liens entre les forces armées iraniennes et saoudiennes peut devenir un socle bénéfique pour l’ensemble des pays de la région.

Le général Bagheri a accueilli ce jeudi midi à Téhéran le ministre saoudien de la Défense, Khaled ben Salmane, en visite officielle sur invitation de l’état-major iranien. Lors de leur entretien, il a rappelé que la politique constante de la République islamique d’Iran est de garantir la sécurité régionale par les pays eux-mêmes, sans ingérence extérieure. Il a ajouté que l’approfondissement des coopérations bilatérales, en plus de garantir la sécurité et les intérêts des deux pays, contribuera à instaurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Le général Bagheri a également exprimé la volonté de l’Iran à renforcer ses relations de défense avec l’Arabie saoudite dans les domaines d’intérêt commun. Il a salué les positions du royaume saoudien sur les questions de Gaza et de la Palestine, soulignant la nécessité d’une unité islamique pour contrer les crimes du régime d'Occupation sioniste, qu’il a qualifié de facteur de chaos au sein du monde musulman. Il a aussi remercié l’Arabie saoudite pour la participation de ses observateurs aux récents exercices maritimes conjoints, affirmant que cette coopération entre les deux armées contribuerait à décevoir les ennemis et à réjouir les alliés. De son côté, Khaled ben Salmane a transmis les salutations du roi saoudien et a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux de la part de l’état-major iranien. Il a souligné l’importance stratégique des relations bilatérales pour la sécurité des deux pays et de la région, affirmant que l’Arabie saoudite était déterminée à approfondir cette coopération. Il a conclu en espérant que l’élargissement de ces relations portera ses fruits pour les deux nations, dans l’intérêt de toute la région.