Le chef opérationnel du groupe terroriste Jaish al-Zolm a été éliminé

Dans le cadre de la poursuite de l’exercice opérationnel « Martyrs de la Sécurité » et à la suite d’une série d’opérations de renseignement et d'interventions coordonnées, les combattants du QG Qods, en coopération avec la Direction générale du renseignement, les forces de sécurité (FARAJA), ainsi que les habitants et les notables locaux, ont mené une opération à l’aube du vendredi 18 avril 2025, dans la région de Kourine, département de Zāhedān.

Lors de l’opération, plusieurs éléments armés de la région ont été arrêtés et Vali Mohammad Shahbakhsh, chef opérationnel du groupe terroriste Jaish al-Zolm, qui avait joué un rôle central dans les actes terroristes de l’année précédente, a été éliminé.

Par ailleurs, plusieurs armes ainsi qu’une certaine quantité de munitions ont été découvertes et saisies au cours de l’opération.