Téhéran a appelé la communauté internationale à rompre le silence sur l'attaque américaine contre le Yémen

« Les agressions américaines contre le Yémen, menées dans le cadre du soutien global de ce pays à l'occupation et au génocide du régime sioniste en Palestine occupée, ont fait des États-Unis un complice et un partenaire des crimes d'Israël en Palestine et dans la région », a déclaré Baghaï.

Le porte-parole a averti que la poursuite des frappes américaines sur le Yémen, la destruction des infrastructures vitales du pays et le meurtre de personnes dans ce pays appauvri « non seulement encouragent le régime sioniste à poursuivre ses crimes à Gaza et en Cisjordanie, mais servent également de facteur d'exacerbation de l'insécurité dans la région ».

Il a également averti que l'agression américaine « constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales ».

Par ailleurs, Baghaï a exprimé la solidarité de l'Iran avec la nation yéménite, appelant la communauté internationale à rompre le silence sur les violations du droit international et des droits de l'homme commises par Washington.