Araghchi : Les relations avec la Russie ne seront pas affectées par les développements en cours

Abbas Araghchi a fait ces déclarations le vendredi 18 avril 2025 (29 Farvardin 1404) lors d’une conférence de presse conjointe avec Sergueï Lavrov, à l’issue des discussions entre les délégations diplomatiques des deux pays, qui se sont tenues dans le bâtiment des réceptions du ministère russe des Affaires étrangères. Il a souligné : « Les relations entre les deux pays suivent une bonne trajectoire ; nous avançons dans une direction positive et entretenons des consultations bilatérales régulières. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué qu’il avait discuté d’un large éventail de sujets avec son homologue russe, ajoutant : « Avec la signature du traité stratégique global, les relations entre nos deux pays ont atteint un niveau stratégique. Nous avons défini une vision à long terme, et avançons sur une voie favorable à une coopération durable. Les développements actuels n’auront aucun impact sur ces relations. »

Évoquant l’invitation officielle adressée au président russe pour une visite en Iran, Araghchi a exprimé l’espoir que Vladimir Poutine se rende à Téhéran dans le courant de l’année.

En réponse à une question sur le second round de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis prévu pour samedi 19 avril (30 Farvardin), Araghchi a déclaré : « Nous avons de sérieux doutes quant aux intentions de la partie américaine, mais nous participerons aux discussions de demain avec sérieux et détermination. »

Il a ajouté : « Nous sommes entièrement prêts pour une solution pacifique concernant le programme nucléaire civil iranien. Si la partie adverse fait également preuve de volonté et évite les exigences déraisonnables ou irréalistes, un accord est, selon moi, tout à fait envisageable. »

Concernant ses discussions avec Lavrov sur la question nucléaire, Araghchi a déclaré : « Nous avons eu des échanges approfondis sur le dossier nucléaire et les négociations avec les États-Unis. Nous sommes satisfaits du rôle de la Russie dans l’accord sur le JCPOA (ou Acronyme anglais du Plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015) et elle a joué un rôle très utile et important par le passé. Nous espérons que la Russie continuera à jouer ce rôle constructif dans tout nouvel accord. »

Il a souligné : « Nous tiendrons régulièrement nos amis russes, ainsi que chinois, informés des développements, et je suis convaincu que leurs avis constructifs aideront à progresser dans cette voie. »

Lavrov : Nous saluons la volonté de l’Iran et des États-Unis de parvenir à un accord sur le programme nucléaire

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également déclaré lors de cette conférence de presse qu’il partageait une position commune avec l’Iran sur le dossier du JCPOA. Il a rappelé que la sortie des États-Unis de l’accord nucléaire en 2018 avait eu des effets négatifs sur les dynamiques en cours ; néanmoins, la Russie soutient actuellement les efforts de négociation, y compris entre l’Iran et les États-Unis.

Il a souligné : « La Russie accueille favorablement la volonté de l’Iran et des États-Unis de parvenir à des accords concrets sur le programme nucléaire iranien. »

Lavrov a insisté sur le fait que : « Les intérêts légitimes de Téhéran doivent être pris en compte dans ces négociations. » Il a ajouté que Moscou continuera à faciliter les efforts de règlement des questions liées au programme nucléaire iranien.

Le ministre russe a précisé : « L’Iran est prêt à rechercher un accord autour de son programme nucléaire exclusivement dans le cadre des principes de non-prolifération, sans inclusion de sujets hors propos. »

Il a affirmé que : « Les tentatives d’imposer des questions non liées au programme nucléaire dans les négociations entre l’Iran et les États-Unis sont inacceptables. »