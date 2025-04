Le commandant de la Force terrestre de l’armée iranienne: Nous sommes prêts à répondre à toute menace, à tout moment et à toute échelle

Amir Kiomars Heydari, général de brigade, a fait ces déclarations ce vendredi 18 avril 2025 (29 Farvardin 1404), à l’occasion de la Journée de l’Armée, dans un discours prononcé avant la prière du vendredi à Téhéran. Il a affirmé :

« Aujourd’hui, nous avons atteint l’autosuffisance dans la production d’armements stratégiques, opérationnels et tactiques. Nos déclarations sont fondées sur des principes solides et rationnels, et depuis la victoire de la Révolution islamique jusqu’à aujourd’hui, nous avons toujours été à la hauteur de nos engagements. »

Le général Heydari a souligné : « L’armée, et en particulier sa force terrestre, est aujourd’hui à un niveau de préparation et de capacités tel qu’elle peut faire face à n’importe quelle menace, à n’importe quel moment et à n’importe quelle échelle. »

Il a ajouté que la force terrestre de l’armée de la République islamique d’Iran, en suivant les directives du commandant en chef des forces armées, avait acquis des capacités lui permettant à la fois d’accroître sa mobilité et d’adapter ses unités aux besoins opérationnels actuels.

Heydari a poursuivi : « Aujourd’hui, la force terrestre dispose d’armements et d’équipements longue portée, de précision, intelligents et interconnectés, ce qui lui permet d’engager l’ennemi à distance. Ces capacités ont été acquises grâce aux talents nationaux et à la jeunesse talentueuse du pays, sans jamais avoir tendu la main vers les étrangers. »

Le commandant a également déclaré : « C’est avec cette puissance et cette autorité que la force terrestre maintient aujourd’hui une présence effective et durable aux frontières du pays. Du littoral de la rivière Aras, au nord-ouest, jusqu’à l’ouest, le sud-ouest, le nord-est et le sud-est, des unités puissantes de la force terrestre, aux côtés des gardes-frontières et de la force terrestre du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, sont déployées aux frontières. Avec des yeux vigilants, les doigts sur la gâchette et à l’écoute des ordres du Guide suprême de la Révolution, elles sont prêtes à répondre à toute exigence opérationnelle. »