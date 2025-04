Le massacre des enfants de Gaza constitue un crime de guerre, un crime contre l’humanité et un génocide (Téhéran)

Téhéran – IRNA – Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré : chaque jour, de plus en plus d’enfants perdent la vie soit dans les bombardements de Gaza, soit en raison de la politique délibérée de famine imposée aux civils par le régime israélien. Ces actes, selon le droit international, constituent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide.

Selon le service de la politique étrangère de l’IRNA, Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a écrit ce vendredi 18 avril sur son compte X (anciennement Twitter), en réaction à la poursuite du génocide perpétré par le régime sioniste à Gaza, et en se référant au rapport du porte-parole du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) en Palestine : « Ce rapport ne concerne pas le Moyen Âge, ni même une ère d’obscurité : cette catastrophe se répète chaque jour, et ce depuis près de deux ans. » Il a ajouté : « Le porte-parole de l’UNICEF en Palestine affirme que le nombre moyen d’enfants tués depuis le début de la guerre à Gaza s’élève à 27 par jour.

Pourtant :

– L’Assemblée générale des Nations unies a, à plusieurs reprises, condamné les crimes d’Israël ;

– La Cour pénale internationale (CPI) a qualifié les actes du régime israélien de génocide à l’encontre du peuple palestinien ;

– La Cour internationale de Justice (CIJ) a émis des mandats d’arrêt contre les dirigeants de ce régime.

Et pourtant, les massacres continuent… » Le porte-parole du ministère a conclu : « Chaque jour, de nouveaux enfants perdent la vie dans les bombardements à Gaza, ou succombent à la famine délibérément imposée par le régime israélien aux civils. Ces actions, selon le droit international, constituent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide. Le régime israélien, ainsi que ses complices et ceux qui justifient ses actes, devront rendre des comptes. »