Téhéran accueille la toute première Conférence mondiale du tourisme urbain des Nations Unies

Selon un communiqué du service de presse de la municipalité de Téhéran, Zakani a indiqué ce vendredi 18 que, suite aux consultations menées à ce sujet et à l’accord conclu lors du sommet régional de l’Organisation mondiale du tourisme à Jakarta, Téhéran a été choisie comme ville hôte de ce tout premier sommet mondial.

Le Forum mondial du tourisme urbain se tiendra les 24 et 25 juin 2025 (3 et 4 Tir 1404) dans le complexe culturel et touristique d’Abbasabad, sous l’organisation de la municipalité de Téhéran.

Soulignant l’importance de cet événement international, le maire a déclaré que ce rendez-vous représentait une occasion précieuse pour mettre en lumière le potentiel touristique de la capitale, renforcer la coopération internationale, attirer des investissements étrangers et développer les infrastructures du tourisme urbain.

Zakani a également assuré que la municipalité était pleinement préparée à organiser cet événement mondial de manière digne et professionnelle.