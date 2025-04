Le ministre iranien des Affaires étrangères annonce une visite en Chine la semaine prochaine

Araghchi a déclaré à la presse à Moscou vendredi après-midi : Dans les mois à venir, lorsque nos discussions avec les États-Unis sur la question nucléaire prendront une nouvelle forme et de nouvelles circonstances, le rôle du gouvernement russe peut être très important et constructif, de même que celui du gouvernement chinois, puisque je me rendrai à Pékin la semaine prochaine.

Il a insisté sur ce point : Nos consultations et nos délibérations ont donné de bons résultats et porteront de bons fruits.

Interrogé sur les résultats de sa visite de deux jours à Moscou, le ministre des affaires étrangères a déclaré : Nous avons eu des entretiens très détaillés qui ont duré plus d'une heure et demie avec le président russe et environ trois heures avec le ministre russe des affaires étrangères, au cours desquels nous avons abordé presque toutes les questions intéressant les deux parties.

Araghchi a indiqué que lors de sa rencontre avec le président russe, il avait soulevé la question de son invitation par le président Pezeshkian à effectuer une visite officielle à Téhéran, et a déclaré : « Le président Poutine a accueilli favorablement cette invitation et a confirmé qu'elle aurait lieu au moment opportun. »

