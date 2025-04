Ce qui a été discuté lors des trois heures d’entretien entre Araghchi et Lavrov à Moscou

Au cours de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères d’Iran et de Russie ont échangé sur un large éventail de sujets concernant les relations bilatérales, ainsi que sur les évolutions régionales et internationales. Parmi les dossiers abordés figuraient les événements en Asie occidentale, la situation dans les territoires palestiniens occupés, en Syrie, au Liban, au Yémen, en Afghanistan, autour de la mer Caspienne, dans le Caucase et en Ukraine, ainsi que l’état des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis.

Araghchi et Lavrov ont souligné l’importance de la conclusion d’un traité de partenariat stratégique global entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie, en tant que point culminant de la coopération bilatérale. Ce traité, ont-ils précisé, jettera les bases d’un renforcement accru des relations stratégiques dans des domaines variés tels que la politique, le commerce et l’économie, le tourisme, la recherche scientifique et universitaire, la culture, les médias ainsi que les relations entre les peuples. Une fois approuvé par les parlements des deux pays, sa mise en œuvre devra être poursuivie avec sérieux.

Le chef de la diplomatie iranienne a réaffirmé l’engagement de la République islamique d’Iran à renforcer les relations bilatérales dans l’intérêt mutuel des deux nations.

Araghchi a également exposé les positions de principe de l’Iran concernant les évolutions en Palestine, en Syrie, au Liban et en Afghanistan. Il a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran suit avec attention l’évolution des situations dans la région, en insistant sur la nécessité d’instaurer une paix et une stabilité durables, de préserver la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale des pays de la région, à l’abri de toute ingérence étrangère nuisible, et d’empêcher l’exploitation de ces crises par les groupes terroristes, ainsi que les politiques d’occupation et d’agression du régime sioniste.