Le député du parti de gauche Génération.s a reçu des messages de menaces adressés par les partisans extrémistes d’un courant nommé « Aktion T4 » sur la forme de la campagne Nazie dans les années 1930-1940 contre les handicapés en Europe.

La campagne Nazie a massacré plus de 80 000 handicapés en Allemagne.

En France 2025, Sébastien Peytavie est visé par un blog néo-nazi qui appelle à cibler les personnes handicapées.

Le seul député en fauteuil roulant de l’Assemblée nationale en France a été la cible des menaces de mort des partisans nationalistes et xénophobes en France.

Sur son blog, le militant néonazi exilé au Japon appelle "explicitement à [sa] mise à mort", en faisant référence à la campagne d'extermination des handicapés par le régime nazi.

Sur ce site Internet intitulé "Démocratie Participative" au ton ouvertement raciste et xénophobe, un article évoquant le double meurtre d'une femme et de sa fille dans un village du Périgord, fin mars, s'en prend au député local, Sébastien Peytavie, injurié et présenté comme "l'heureux participant de la prochaine Aktion T4".

Le Parti Générations est fondé par Benoît Hamon, le jeune candidat malheureux à la présidentielle 2017 de la part des Socialistes. Ce part de gauche était membre de la coalition du Front populaire regroupant une large communauté des activistes de la gauche, des écologistes, des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes.

À l'appel de plusieurs partis et collectifs de gauche, près de 400 personnes ont manifesté à Sarlat (Dordogne) le 12 avril pour soutenir ce député Génération.s du Périgord noir, selon le site de la Radio ici, spécialisée pour couvrir les actualités locales en France.