Selon Reuters, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'envoyé de Trump au Moyen-Orient Steve Witkoff négocieront indirectement par l'intermédiaire de médiateurs d'Oman, une semaine après un premier tour des pourparlers à Mascate que les deux parties ont qualifié de constructif et de positif.

Téhéran et Washington, tous deux, déclarent qu’ils sont déterminés à poursuivre la voie diplomatique pour résoudre leurs différends.

La télévision internationale d’actualités France 24 rapporte que le négociateur iranien Araghchi a déclaré vendredi à Moscou que l'Iran pensait qu'un accord sur son programme nucléaire avec les Etats-Unis était possible à condition que Washington soit réaliste.

La Maison Blanche avait salué « un pas en avant vers un accord mutuellement satisfaisant », estimant que les discussions de Mascate ont été « très positives et constructives ». Abbas Araghtchi a affirmé auprès de la télévision d’Etat iranienne que ni l’Iran ni les Etats-Unis ne souhaitent « de négociations infructueuses, de discussions pour le simple plaisir de discuter, d’une perte de temps et de négociations qui s’éternisent », souligne Le Monde.

La réaction des politologues italiens est intéressante à lire à cette occasion.

L’Institut italien ISPI écrit par la plume du directeur de son centre sur MENA, « Concernant les relations Rome-Téhéran, l'approche équilibrée de l'Italie vis-à-vis de l'Iran s'est déjà manifestée plusieurs fois. A l'époque du JCPOA, l'Italie était le premier partenaire commercial européen de l'Iran et a accueilli la première visite officielle du président Rohani en Europe après l'accord nucléaire. La décision de ne pas rejoindre le groupe E3 avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, si elle a initialement marginalisé l'Italie, semble aujourd'hui porter ses fruits. De fait, bien que certains interprètent le choix de Rome comme un affront au groupe traditionnel E3, cette interprétation ne fait que renforcer l'importance du positionnement nuancé de l'Italie dans l'approche plus large de l'Europe envers l'Iran. »

« Quittons Rome avec un profond sentiment de gratitude envers l’Italie et Oman pour avoir accueilli ensemble cet important cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis. », écrit le porte-parole de la diplomatie iranienne en terminant son message en italien « Ciao Roma ».



Selon le correspondant de politique étrangère d'IRNA , Abbas Araghchi a rencontré le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani lors de sa visite le 19 avril, en Italie.