Pourparlers Iran - États-Unis : Le Conseiller de l’Ayatollah Khamenei confirme la pleine autorité d’Araghchi

Ali Shamkhani insiste sur le fait que l’un des objectifs des négociations indirectes avec les Etats-Unis est de faire face aux hostilités d’Israël contre l’Iran.

« Les négociateurs iraniens sont partis pour Rome avec toute l'autorité nécessaire pour rechercher un accord global. », a écrit dans un message le conseiller politique de l’Ayatollah Khamenei.

Parmi les autres buts de cet accord recherché par Téhéran, l’ancien chef du Haut Conseil de la sécurité nationale du pays ajoute que cet accord final doit « lever des sanctions, éviter les menaces, et faciliter les investissements. »

Cet amiral de la Marine iranienne précise que l’accord « équitable », « exhaustif » et « sérieux » avec Washington doit été obtenu « rapidement » et doit avoir de la « garantie » ferme et nécessaire pour être réalisé par l’autre partie.