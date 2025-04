Baghaï : La délégation iranienne est prête à poursuivre des négociations "constructives et ciblées"

Selon le correspondant de la rubrique politique étrangère de l’agence IRNA, Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, répondant aux questions des journalistes sur les pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis, a déclaré : « La durée des négociations dépendra de leur déroulement. En ce qui nous concerne, la délégation de la République islamique d’Iran est pleinement préparée et s’est engagée sérieusement dans ce processus. Tant que nous considérerons que les négociations avancent de manière constructive et ciblée, nous poursuivrons. »

Insistant sur le fait que l’Iran ne participe pas à ces discussions pour perdre du temps, le porte-parole a ajouté : « En ce qui concerne les négociations pour la levée des sanctions injustes imposées au peuple iranien, nous sommes prêts à continuer avec sérieux et bonne foi. Nos positions quant au cadre acceptable de discussion sont parfaitement claires. »

Baghaï a poursuivi : « Le programme nucléaire de la République islamique d’Iran est entièrement pacifique, et cela a été prouvé à plusieurs reprises. La préservation des acquis techniques et nucléaires de l’Iran est impérative dans ce processus. Nous avons également déclaré être prêts à coopérer pour dissiper tout malentendu concernant la nature pacifique de notre programme nucléaire. Cela dit, nous insistons aussi sur le fait que les sanctions illégales imposées contre l’Iran doivent être levées de manière fiable, avec des garanties assurant leur application effective. Ainsi, notre position sur ces deux points est ferme, fondée sur des principes, et inchangeable. »