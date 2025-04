Le ministre des A.E. de la RII : Les négociations indirectes avec les États-Unis entrent dans une nouvelle phase – Oman sera le prochain lieu de dialogue

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, a pris la parole ce samedi 19 avril (30 farvardin) après la fin programmée du deuxième cycle de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, tenu dans les locaux de l’ambassade d’Oman à Rome. Il a répondu aux nombreuses questions des journalistes concernant ce qui s’était passé à huis clos entre les deux délégations, sous la médiation du ministre des Affaires étrangères omanais.

Araghchi a indiqué que ce deuxième cycle de négociations avait duré environ quatre heures : « Cette séance a également été positive, et je peux dire que les discussions avancent. Cette fois, nous sommes parvenus à un meilleur accord sur un certain nombre de principes et d’objectifs. Il a donc été convenu que les pourparlers se poursuivent et entrent dans la phase suivante. »

Le ministre a précisé qu’en raison des avancées réalisées, les réunions d’experts entre les deux parties commenceraient à partir de mercredi 3 ordibehesht (23 avril) : « Il est naturel que les experts disposent de davantage de temps pour examiner les détails et concevoir un cadre de compromis. »

Il a également annoncé que le troisième cycle de négociations indirectes Iran–États-Unis aurait lieu samedi 6 ordibehesht (26 avril) à Oman : « Nous nous rencontrerons à nouveau samedi prochain à Oman pour examiner les résultats du travail des experts et évaluer à quel point nous nous rapprochons d’un accord. »

En réponse à la question de savoir si cette série de pourparlers pouvait être qualifiée de constructive, Araghchi a souligné : « Les négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive. Je peux dire que nous progressons et avançons dans la bonne direction. »

Le chef de la diplomatie iranienne a précisé que le sujet des pourparlers reste exclusivement nucléaire : « Pour nous, le sujet des négociations est le programme nucléaire et nous y restons attachés. Il n’est absolument pas question d’autre chose que de la construction de la confiance autour du programme nucléaire pacifique de l’Iran en échange de la levée des sanctions. Les Américains, jusqu’à présent, ont respecté cette ligne. »