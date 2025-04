Visite du président du pouvoir judiciaire iranien en Chine pour participer au sommet de l'OCS

Au cours de ce déplacement, Gholamhossein Mohseni Ejei prononcera des discours lors des cérémonies d’ouverture et de clôture du 20e sommet, et aura également des rencontres bilatérales avec les chefs des appareils judiciaires des pays membres de l’OCS.

Le président du pouvoir judiciaire iranien proposera des solutions stratégiques et opérationnelles pour renforcer davantage la coordination et la coopération juridique et judiciaire entre les pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai.