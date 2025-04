La République islamique d’Iran est sérieuse dans les négociations et ne souhaite pas de retard

Selon le journaliste politique d’IRNA, Ebrahim Rezaei a déclaré à la presse, à propos de la réunion de ce dimanche 20 avril (31 Farvardin 1404) : « M. Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, était l’invité de la Commission et a présenté un rapport sur le deuxième cycle de négociations entre l’Iran et les États-Unis. Il a également répondu aux questions des membres. »

Le porte-parole a ajouté : « M. Gharibabadi a indiqué qu’à Rome, des discussions ont eu lieu concernant le cadre général, l’ordre du jour et les discussions techniques, et un accord de principe a été trouvé. Les propositions de l’Iran, élaborées dans le cadre du système et des résolutions des instances supérieures, sont claires : toutes les sanctions doivent être levées, et cela doit aboutir à un bénéfice économique pour le peuple iranien. »

Il a poursuivi : « Selon M. Gharibabadi, la levée des sanctions doit impérativement permettre un bénéfice économique pour la population. Il a également déclaré que le droit de l’Iran à l’enrichissement de l’uranium ne fait pas l’objet de négociation. L’enrichissement constitue une ligne rouge, car l’Iran ne recherche pas d’arme nucléaire, et cette activité est menée à des fins pacifiques. »

Rezaei a ajouté : « Le vice-ministre a indiqué que des réunions d’experts et techniques se tiendront ce mercredi à Mascate, de manière indirecte, afin de préciser les détails des négociations. Pour le moment, nous travaillons à définir les principes fondamentaux des pourparlers. »

Le porte-parole a conclu : « M. Gharibabadi a précisé que les bases juridiques des sanctions, à savoir les lois du Congrès américain et les décrets présidentiels, doivent impérativement être annulées. »