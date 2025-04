Le Yémen ne reculera pas devant sa position de soutien à Gaza

Le président Mahdi al-Mashat, commandant suprême des forces armées yéménites, a affirmé que la République du Yémen s'appuie sur une « force stratégique unifiée » qui lui permet de dissuader et de répondre de manière décisive à l'agression américaine, promettant de cibler les compagnies pétrolières et d'armement américaines et révélant de lourdes surprises dans les jours à venir, notamment en ce qui concerne le bombardier stratégique américain B2.

Dans un puissant discours prononcé alors qu'il présidait une réunion du Conseil de la défense nationale en présence de chefs d'État, le président Al-Mashat a déclaré que « le peuple yéménite et ses moudjahidines ont brisé l'arrogance américaine et fait tomber ses paris un par un », soulignant que le Yémen ne reculera pas devant sa position morale, humanitaire et religieuse de soutien à Gaza, « quel qu'en soit le prix ».

Plus l'ennemi américain intensifie sa mobilisation, plus il montre l'échec de ses outils et de ses armes, et l'escalade de sa confusion », a déclaré le président Al-Mashat, ajoutant : »Notre information confirmée est que l'avion a été abattu par un groupe d'hommes et de femmes : « Nos informations confirmées indiquent que le porte-avions Truman est hors service depuis les premiers jours de l'agression et qu'il a complètement perdu le contrôle.

Il a souligné que l'agression américaine n'a rien produit sur le terrain, mais a seulement commis des massacres contre des civils, pour lesquels le criminel de guerre Trump sera tenu responsable, « qu'il reste au pouvoir ou qu'il en soit chassé », a-t-il dit, notant que « quiconque est impliqué avec les États-Unis dans cette bataille sera une cible légitime, et n'échappera pas au jugement, quelle que soit sa position. »