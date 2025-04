7 milliards de dollars d’investissements étrangers, le Canada et l’Allemagne parmi les pays investisseurs en Iran

80 demandes relatives à l'investissement étranger dans divers secteurs économiques, notamment l'investissement dans la chaîne de valeur des produits agricoles et de la pêche, les énergies renouvelables et la création de centrales électriques, l'industrie automobile, les industries chimiques et polymères, l'exploitation minière, pharmaceutique et de la santé, le logement, le tourisme, le transport international, les services et d'autres secteurs industriels, provenant de divers pays, dont Oman, l'Allemagne, le Canada, l'Inde, la Chine, la Russie, la Turquie, les Émirats arabes unis, la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan et les Iraniens vivant à l'étranger, d'une valeur équivalente à sept milliards de dollars, ont été examinées et approuvées par le Haut Conseil iranien des investissements étrangers.