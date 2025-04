Les sionistes battent un record sans précédent dans le massacre de journalistes à Gaza

Téhéran (IRNA)- Les occupants sionistes, dans leur tentative de faire taire les voix relayant les vérités sur la situation dans la bande de Gaza, ont établi un nouveau record dans l'assassinat de journalistes au cours de plus d’un an et demi de guerre.

Les statistiques publiées indiquent que le nombre de journalistes martyrs à Gaza a dépassé celui des journalistes tués pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que lors des guerres en Russie, en Ukraine et au Vietnam. Selon les dernières statistiques fournies par des sources palestiniennes, au cours de la guerre génocidaire menée par le régime sioniste contre la bande de Gaza, qui a commencé le 7 octobre 2023, 211 journalistes ont été tués en martyrs jusqu’à présent.