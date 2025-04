Le pape François est mort, son dernier message concernait les guerres à Gaza et en Afrique

Dans son message à l’occasion de Pâques, le pape, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, avait dénoncé la « situation humanitaire dramatique et ignoble » à Gaza et a appelé un cessez-le-feu.

Pensant en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où «le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble», le Pape s’est directement adressé hier aux belligérants sionistes : «Cessez le feu, que l’aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix!»

Devant 50 000 fidèles présents sur la place Saint-Pierre, le premier pape sud-américain du Vatican avait condamné aussi les conflits en Afrique en particulier en RDC.

« … La paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, et qu’il soutienne ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et dans la région des Grands Lacs. », avait dit le Pape François dans un message lu par un de ses collaborateurs.