Baghaei : L’Iran maintient les contacts avec l’Europe lors des pourparlers avec les Etats-Unis

Ces propos du haut diplomate iranien doit être en rapport avec certaines estimations non-correctes et des inquiétudes des diplomates européens sur le rétablissement des contacts entre l’Iran et les Etats-Unis.

Esmaeil Baghaei critique aussi certaines mesures anti-Iran prises par l’Europe dans le cas du JCPOA.

Baghaei a poursuivi : « La référence des Européens à ce qu’ils appellent un mécanisme de déclenchement des sanctions dans le cadre du JCPOA n’est pas du tout constructive. Les pays européens doivent décider s’ils veulent jouer un rôle constructif dans ce processus et rétablir leur position, ou s’ils agiront comme des forces non constructives dans ce processus. »

Concernant la poursuite des consultations avec Moscou et Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « La Chine et la Russie sont toutes deux des membres importants du Conseil de sécurité et, en tant qu'amis et partenaires de la République islamique d'Iran, elles ont toujours été au courant des processus de pourparlers sur notre dossier nucléaire. »