Le président Pezeshkian présente ses condoléances suite au décès du pape François

Selon le correspondant politique d’IRNA, Massoud Pezeshkian a adressé ce lundi 1er Ordibehesht 1404 (21 avril 2025) un message exprimant ses condoléances à tous les catholiques du monde, aux fidèles et admirateurs du pape François, à l'occasion de sa disparition.

Dans ce message, le président a déclaré :

Texte intégral du message du président :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

C’est avec tristesse que je présente mes condoléances suite au décès du pape François, guide et chef spirituel des catholiques du monde, à tous les chrétiens catholiques du monde, à ses fidèles et à ses admirateurs.

En tant que leader des catholiques, le pape François a consacré sa précieuse vie à la diffusion des enseignements de Jésus-Christ (paix sur lui), en particulier la paix, la justice, la liberté, le dialogue interreligieux et la coopération pour parvenir à la paix, à l’amitié et à la sécurité mondiale. Il a mené dans ce domaine des efforts durables et efficaces.

Parmi les points marquants de sa vie et de son action figurent ses positions humanitaires contre les actes inhumains dans le monde, notamment ses déclarations fermes et sa condamnation du génocide commis par le régime israélien à Gaza, ainsi que sa demande de mettre un terme au massacre des femmes et des enfants palestiniens innocents – des actions qui maintiendront son souvenir vivant dans la mémoire de toutes les consciences éveillées et des défenseurs de la liberté à travers le monde.

En tant que représentant du peuple iranien, qui a toujours été à l’avant-garde de la promotion de la paix et de la sécurité mondiales, du dialogue et de la solidarité interreligieuse, je rends hommage à sa mémoire et, selon la tradition islamique, je prie le Dieu Tout-Puissant d’accorder à l’âme de ce guide religieux Sa miséricorde infinie et le repos éternel.

Massoud Pezeshkian

Président de la République islamique d’Iran