Abbas Araghchi rend hommage au pape François : « Sa sagesse et sa compassion ont touché d’innombrables vies »

Dans son message, Araghchi a écrit :

« Au nom du peuple iranien, je présente mes plus sincères condoléances à la communauté internationale – en particulier aux fidèles du pape François – qui pleurent cette perte. »

Il a ajouté :

« Sa sagesse et sa compassion ont marqué profondément notre époque, contribuant à la promotion de la paix et de l’unité entre les nations et les confessions. Nous partageons cette douleur et exprimons notre profonde solidarité. »

Le pape François, évêque de Rome et chef de l’Église catholique, avait été élu en 2013 après la démission de Benoît XVI. Ces dernières années, sa santé fragile avait suscité des inquiétudes. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en février dernier pour une pneumonie, et souffrait également d’anémie et de problèmes rénaux. Il était réapparu en public le 23 mars après 38 jours d’absence. Né en 1936, il était le premier pape issu d’Amérique latine. Surnommé « le pape du peuple », il s’était illustré par son soutien constant aux personnes fuyant la guerre, la faim et la pauvreté.